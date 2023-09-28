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Общество

Диктант «Бегущая строка» написали в Себежской библиотеке

Просветительская акция «Диктант «Бегущая строка» прошла на площадке Себежской центральной районной библиотеки имени Бунина сегодня, 28 сентября. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Диктант «Бегущая строка» прошёл в Себежской библиотеке
    Фото: газета «Призыв»
  • Диктант «Бегущая строка» прошёл в Себежской библиотеке
    Фото: газета «Призыв»
  • Диктант «Бегущая строка» прошёл в Себежской библиотеке
    Фото: газета «Призыв»
  • Диктант «Бегущая строка» прошёл в Себежской библиотеке
    Фото: газета «Призыв»

В ней приняли участие ученики 11-го «Б» класса Себежской средней школы, 9-го «Б» класса Себежской основной школы и работники библиотеки.

Напомним, что акцию проводит Псковская областная универсальная научная библиотека имени Курбатова. Она посвящена дню рождению писателя, критика, лауреата Госпремии РФ Валентина Курбатова.

Каждый год для диктанта выбирается отрывок одной из книг Валентина Курбатова. В 2021 году участники мероприятия написали диктант по тексту из книги «Бегущая строка. Дневник провинциального критика», в 2022 году – из книги «Пушкин на каждый день». В этом году для акции подготовлен фрагмент переписки писателя с Валентином Распутиным «Каждый день сначала».

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