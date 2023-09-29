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Экономика

Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк России ещё на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж, следует из решения регулятора.

Лимит ввели в марте 2022 года, изначально он составлял пять тысяч долларов в месяц, но уже в июле порог увеличили до одного миллиона долларов в месяц. В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что россияне и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца переводить на любые счета в зарубежных банках указанную сумму. А нерезиденты, работающие в России, смогут отправлять за рубеж сумму в размере зарплаты. Причём это касается как представителей дружественных, так и недружественных стран.

Сохраняются лимиты на перечисление средств через системы денежных переводов: за месяц не более десяти тысяч долларов. Банки из недружественных государств смогут переводить денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

«Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», – сообщили в пресс-службе ЦБ.

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