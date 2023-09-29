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Общество

«Экопром» приглашает кладовщика для работы в Пскове

Псковский филиал ООО «Экопром» в связи с расширением штата приглашает кладовщика для работы в Пскове, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Экопром»

В обязанности входит приём, хранение, выдача ТМЦ, ведение учёта складских операций, оформление и сдача приходно-расходных документов, составление установленной отчётности и участие в проведении инвентаризаций ТМЦ.

Требования:

– опыт работы от одного года;

– знание организационно-распорядительных документов, касающихся складского хозяйства;

– знание условий приёма, хранения, отпуска складируемых ТМЦ;

– опыт работы в 1С (производство, документооборот, склад).

Оформление по трудовому кодексу РФ, соцпакет, график работы 3/3 (с 7:00 до 18:00).

Заработная плата по итогам собеседования.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 890-06-12.

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