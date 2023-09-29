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Общество

В доме для переселенцев из аварийного жилья в Пскове завершается отделка квартир

В доме для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове завершается отделка квартир, а также благоустройство территории. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В доме для переселенцев из аварийного жилья в Пскове завершается отделка квартир. Фото здесь и далее из Telegram-канала Бориса Елкина

«Новоселье не за горами», – отметил Борис Елкин.

Завершается благоустройство территории

Дом строится по нацпроекту «Жильё и городская среда». Он будет десятиэтажным, на 198 квартир. Это позволит расселить более 50 домов, признанных аварийными до января 2017 года. Срок исполнения контракта – 1 декабря 2023 года.

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