О выплатах пенсионерам и доступных услугах для пожилых – в интервью с Натальей Мельниковой

19:41, 01 октября 2023, ПАИ

Международный День пожилого человека отмечается 1 октября в России. О пенсионном обеспечении псковичей рассказала ПАИ управляющий региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова.

– Наталья Геннадьевна, подавляющая часть клиентов Социального фонда – это люди старшего поколения. Каков статистический портрет пенсионера Псковской области?

– В Псковской области проживает 197 тысяч пенсионеров (вместе с военными пенсионерами, получающими страховую пенсию), это почти треть населения области.

Около 71 % из них живут в городах, 29 % – в сельской местности. Женщин-пенсионеров в области больше (132 тысячи), чем мужчин (65 тысяч). Большинство пенсионеров (91 %) являются получателями страховых пенсий. Кроме того, 34 тысячи (17,3 %) – работающие пенсионеры, а 23,1 тысячи (12,2 %) пенсионеров перешагнули 80-летний рубеж.

– Какие услуги предоставляются пожилым сегодня?

– Начну с того, что для псковичей клиентские службы работают во всех районах области. Здесь специалисты фонда консультируют граждан, оказывают другие государственные услуги, предоставляемые Социальным фондом РФ. Мы стремимся к тому, чтобы каждый обратившийся пожилой человек остался доволен и условиями приёма, и качеством обслуживания.

Пенсионное обеспечение – это основная государственная гарантия для лиц пожилого возраста. Причем получить ее могут не только те, кто всю жизнь трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким гражданам назначается социальная пенсия на пяти лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Тем неработающим пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания (в Псковской области в 2023 году это 12 239 рублей), устанавливается социальная доплата. В нашем регионе доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера получают 24 тысячи человек, средний размер доплаты составляет 3,2 тысячи рублей. Это в основном получатели пенсий по случаю потере кормильца, инвалиды третьей группы, не имеющие страхового стажа.

Размер пенсии повышается, когда человек достигает 80-летнего возраста. Начиная со дня исполнения 80 лет, пенсионеру в беззаявительном порядке увеличивается фиксированная выплата.

Родителям-пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно, устанавливается повышенная фиксированная выплата к пенсии, у нас таких пенсионеров более четырёх тысяч человек.

– Пользуются ли пожилые люди электронными услугами Социального фонда?

– Пожилые псковичи могут воспользоваться целым спектром различных электронных услуг. Например, записаться на прием в клиентскую службу. При этом данная услуга не требует регистрации на ЕПГУ.

Также дистанционно пенсионеры могут получить актуальную информацию и справки. В частности, через личный кабинет можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Данная выписка содержит информацию о трудовой деятельности и пенсионных правах.

Также, через личный кабинет жители области могут получить сведения о размере пенсии. Например, работающие пенсионеры, получая пенсию без учёта прошедшей индексации, увидят здесь проиндексированный размер пенсии, то есть тот размер, который они будут получать после увольнения с работы.

Федеральные льготники могут заказать справку, подтверждающую право на получение НСУ. В документе указываются категория льготника, срок установления ежемесячной денежной выплаты и набор социальных услуг (НСУ) в текущем году.

– Без визита в клиентскую службу псковичам можно подать в фонд целый ряд заявлений. Какие из них доступны пенсионерам?

– Прежде всего, нужно говорить о заявлении о назначении и доставке пенсии. На сегодняшний день в Псковской области практически 100 % заявлений о назначении и доставке пенсии являются электронными.

Также дистанционно можно обратиться за перерасчётом пенсии, если есть документы или изменились условия, которые влияют на её размер. В случае, если пенсионер меняет место жительства, то он может подать электронное заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела.

Псковичи, формировавшие накопительную пенсию, через личный кабинет могут направить заявление о назначении и выплате средств пенсионных накоплений и др. Кроме того, жители региона, имеющие инвалидность, дистанционно могут оформить электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации, бесплатную парковку, если сами управляют автомобилем или их перевозят другие водители

Если пенсионер является федеральным льготником, то через личный кабинет он также может оформить путёвку на санаторно-курортное лечение и получить проездные документы, к месту лечения.

– Социальный фонд развивает проактивные услуги. Какими из них могут воспользоваться пенсионеры?

Чтобы жителям региона было проще получать социальную поддержку от государства, Социальный фонд переходит к проактивному назначению и выплате пенсий и пособий. Многие услуги жителям региона сегодня оказываются по факту того, что событие в жизни состоялось.

Именно так сейчас назначаются пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты инвалидам.

Более 1 600 пенсий по инвалидности беззаявительно назначено Отделением в 2022 году, 1 200 пенсий назначено в этом году. Все выплаты оформляются без подачи заявления на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате Социальный фонд принимает по данным бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего отделение в течение пяти рабочих дней оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется извещение о назначенной выплате в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте.

Помимо назначения пенсии, Социальный фонд в проактивном формате устанавливает гражданам с инвалидностью социальные пособия. Например, ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Последний включает в себя лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках.

Отмена заявлений для оформления ежемесячной денежной выплаты еще один шаг по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью.

Проактивно устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии, а также пенсия по старости, если предпенсионер не может трудоустроиться через центр занятости.

В проактивном режиме реализованы многие перерасчеты и повышения выплат. Например, установление более высокой пенсии при достижении 80 лет или при установлении более тяжелой группы инвалидности.

– Рост доходов пожилых – важнейшая задача государства. Как увеличились пенсии и соцвыплаты в 2023 году?

– Мы провели все плановые индексации пенсий и социальных выплат.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8 %. В Псковской области индексация коснулась более чем 144,7 тысячи человек.

Фиксированная выплата и пенсионный коэффициент, входящие в страховую пенсию, составили 7 567,33 рубля и 123,77 рубля соответственно. В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились на 922 рубля и составили 20 135 рублей. В феврале на 11,9 % проиндексирована ежемесячная денежная выплата.

С 1 апреля на 3,3 % проведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. Средний размер социальной пенсии в регионе составил 11 273 рубля.

– Сегодня в области реализуются разные проекты, ориентированные на продление активного долголетия. Социальный фонд включен в эту работу?

– Да, конечно. В Невельском районе на площадке клиентской службы работает Центр общения старшего поколения. Программа работы Центра насыщена и разнообразна – здесь можно обменяться опытом по рукоделию, кулинарии, послушать лекции по финансовой и юридической грамотности, принять участие в конкурсах и викторинах, интеллектуальных играх.

Также нужно отметить тесное сотрудничество с региональным отделением «Союза пенсионеров». Мы задействованы в проведении лекций, семинаров, направленных на повышение финансовой и юридической грамотности пожилых.

На наших площадках проходят занятия по компьютерной грамотности. В рамках мероприятий к Международному дню пожилых людей во всех районах области прошли круглые столы, встречи с пенсионерами и инвалидами для обсуждения и решения проблем пожилых граждан.