В Пскове всё больше детей стали обращаться к врачу-ортодонту – эксперт

18:09, 29 сентября 2023, ПАИ

Всё больше детей в Пскове стали обращаться в медицинские учреждения с целью лечения зубочелюстных аномалий и патологий. Об этом сообщила врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Детей с такими проблемами очень много. Если раньше ортодонтия не была популярна, то сейчас случился ортодонтический бум: много детей как с более серьёзными аномалиями прикуса, так и с менее серьёзными патологиями», – отметила она.

На данный момент у врача-ортодонта в детском отделении на активном лечении находится порядка 130 пациентов. «Нагрузка приличная, поэтому сейчас администрация нашей поликлиники активно привлекает ещё ортодонтов, чтобы население могло качественно и быстро получать помощь», – подчеркнула гостья студии.