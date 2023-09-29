Псковский врач-ортодонт рассказала, каким должен быть правильный прикус у ребёнка

16:53, 29 сентября 2023, ПАИ

Каким должен быть правильный прикус у ребёнка, объяснила врач-ортодонт детского отделения Псковской городской поликлиники Кристина Меева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Правильный прикус мы всегда рассматриваем в трёхмерном пространстве. Это смыкание в боковом отделе, это ширина в переднем и высота по вертикали. Соответственно, в боковом отделе мы смотрим, чтобы жевательные зубы плотно смыкались и не было промежутков», – отметила она.

Кристина Меева также подчеркнула, что предпочтительно, чтобы все зубы были на месте, так как сейчас часто встречается их ранняя потеря. Кроме того, все зубы верхнего ряда, как в боковом отделе, так и в переднем, должны перекрывать нижние на одну треть. «Если это перекрытие в норме, то у ребёнка нет смещения костей черепа», – резюмировала врач-ортодонт.