Курс «История религий России» тестируют в ряде университетов

20:03, 29 сентября 2023, ПАИ

Курс «История религий России» проходит апробацию в ряде российских вузов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобрнауки Константина Могилевского.

«Курс «История религий России» разработан специалистами и уже введён в рамках апробации в ряде вузов. По итогам мы посмотрим, как его можно распространить по более широкому кругу университетов», – сказал Могилевский.

В Минобрнауки напомнили, что инициативу по разработке и внедрению в вузы данного образовательного курса предложил Владимиру Путину патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 ноября прошлого года.

Отмечается также, что в российских вузах развивается теологическое образование. Теология как направление подготовки преподается в университетах уже 30 лет, а с 2015 года является научной специальностью.