80-й филармонический сезон откроется в Пскове сегодня

12:59, 30 сентября 2023, ПАИ

Открытие 80-го юбилейного филармонического сезона Псковской областной филармонии, посвящённого 120-летию со дня рождения выдающегося композитора XX века Арама Хачатуряна, пройдёт сегодня, 30 сентября, сообщается на сайте филармонии.

«Его музыка – вечный праздник жизни, партитуры монументальны и полны грандиозных звучаний, стихии ритма и уникальных по красоте и проникновенности лирических страниц. За что бы ни брался композитор-романтик, всё у него получалось эффектно, щедро, жизнеутверждающе. Поэтому он любим во всём мире. Невозможно остаться равнодушным к эффектным каскадам его «Вальса» из музыки к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», завораживающей любовной магии Аdagio из балета «Спартак» и, конечно, к захватывающим ритмам «Танца с саблями» из балета «Гаянэ», принёсшего автору не только феноменальную мировую популярность, но и звание «Мистер «Танец с саблями», – написали на сайте филармонии.

Концерт из двух отделений с антрактом начнётся в 18:00. В нём примут участие лауреат международных конкурсов Кирилл Кравцов (скрипка), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области (художественный руководитель и главный дирижёр – Алексей Репников).