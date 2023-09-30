Псковских добровольцев отправили в зону СВО

19:33, 30 сентября 2023, ПАИ

Отправка кандидатов, изъявивших желание заключить контракт с Министерством обороны, на полигон для обучения, а затем в зону СВО, состоялась в Пскове сегодня, сообщает корреспондент ПАИ.

Военнослужащим провели инструктаж и выдали сухпайки. Сегодня на службу по контракту отправляется порядка 20 человек.

Один из добровольцев, за плечами которого как срочная, так и контрактная служба, рассказал, что рассчитывает попасть к своим, псковским, где уже служил раньше.

Напомним, что контракт с Министерством обороны необходим для поступления на службу в Вооружённые силы РФ. Помимо этого, чтобы стать защитником Родины, нужно пройти отбор и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Это включает в себя прохождение медицинского освидетельствования, физических и психологических тестов. Также кандидат должен предоставить все необходимые документы.

Человек может попасть в любую часть ВС РФ в зависимости от его специальности и потребностей армии.

Каждому военнослужащему и его семье предоставляется ряд социальных гарантий.