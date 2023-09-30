Пенсионер с саблей устроил дорожный конфликт в Петербурге
Пенсионер с саблей устроил дорожный конфликт на улице Композиторов в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash.
50-летний петербуржец выезжал со двора на своём автомобиле, когда дорогу ему перегородил пожилой мужчина на Volkswagen. Вместо того чтобы спокойно разъехаться, пенсионер вышел из машины с саблей и стал бить ею по автомобилю мужчины, чуть не проткнув ему голову.
После этого пенсионер скрылся с места происшествия, теперь его ищет полиция.
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