Концепцию музейно-выставочного пространства доработали на базе «Истоков»

21:20, 01 октября 2023, ПАИ

Первый заезд «Сохраняя память» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» прошёл с 25 сентября по 1 октября. 70 молодых людей со всей страны обсудили вопросы сохранения исторического прошлого, разработали традиции для будущих заездов проекта и приняли участие в создании музейно-выставочного пространства на базе молодёжного круглогодичного образовательного центра «Истоки». Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»



Фото: Молодёжный круглогодичный образовательный центр «Истоки»







































На протяжении пяти дней участники посещали тренинговые сессии разработки итоговых продуктов. Результатом заезда стали проекты музейно-выставочного пространства и традиций молодёжного круглогодичного образовательного центра «Истоки», которые молодые историки, архивисты и работники музеев образовательных учреждений защитили перед спикерами.

Участники выбрали место для будущего музея на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, составили список первых экспонатов, разработали концепцию расположения артефактов, а также создали принцип и алгоритм сбора, хранения и передачи смыслов этих артефактов для будущих участников проекта. Разработанные молодыми людьми традиции образовательного центра нацелены на создание единой нити, связывающей участников каждого заезда, уже посетивших или только планирующих приехать на «Истоки».

«Проектная деятельность – это прекрасная возможность для молодых людей реализовать свои идеи и внести свой значимый вклад в сохранение исторического прошлого. Проекты, представленные участниками, войдут в историю [проекта] «Истоки. Школа», а практика их разработки станет мощным фундаментом для дальнейшей профессиональной деятельности каждого из представителей команд. Мы очень рады, что Музей Победы смог помочь молодым специалистам в реализации их потенциала» – сказала руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

«Вопрос сохранения исторической памяти – одна из самых значимых тем сегодня. Нам отрадно видеть такое количество неравнодушных молодых людей, готовых вести работу на благо её сохранения. Все эти пять дней участники трудились не покладая рук: посещали образовательные площадки, тренинговые сессии и работали в командах, чтобы к концу заезда презентовать свои идеи и инициативы, которые помогут развитию проекта «Истоки. Школа» и сделают историко-культурное наследие нашей страны ещё больше», – отметила руководитель Всероссийского проекта «Истоки. Школа» Ксения Куликова.

Итоги заезда «Сохраняя память» подвели на главной сцене центра, а также вручили каждому сертификат об участии.

Напомним, что главным партнёром звезда стал Музей Победы, который уже второй год принимает активное участие в формировании программы заезда, приглашении спикеров, а также модерации проектной деятельности.

Помощь участникам заезда оказывали волонтёры из волонтёрского корпуса «Росмолодёжь. Добро»: в первом заезде из Псковской и Нижегородской областей сопровождали участников и помогали в решении возникающих вопросов.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.