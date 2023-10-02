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Происшествия

Потерявшаяся в печорских лесах женщина вышла на сигнал автомобиля

30 сентября в лесу деревни Мильдино Печорского района потерялась 50-летняя женщина. Ее разыскивали сотрудники пожарно-спасательной части № 23 ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС». В итоге через некоторое время потерявшаяся женщина вышла на звуковой сигнал пожарного автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, перед походом в лес нужно сообщить им маршрут и время возвращения.

«Возьмите с собой свисток и сотовый телефон, проверьте заряд его батареи. Имейте при себе нож, спички в сухом коробке и часы. Одежда должна соответствовать погоде и прогнозируемым условиям. Не надевайте камуфляж, в нём вас могут не увидеть, даже находясь совсем рядом. Также можно наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов — необычные деревья, скалы, камни и так далее. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции. Самое главное – не паниковать и не терять самообладания! В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112», - порекомендовали сотрудники ГУ МЧС.

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