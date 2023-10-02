11 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

12:39, 02 октября 2023, ПАИ

11 единиц оружия и четыре боеприпаса изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 25 сентября по 1 октября росгвардейцы провели 25 проверок условий хранения гражданского оружия и выявили восемь административных правонарушений.

Отметим, что владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.