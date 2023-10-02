Красную икру, медовуху и самогон незаконно продавали на сельхозярмарке в Пскове

14:04, 02 октября 2023, ПАИ

Красную икру и спиртосодержащую продукцию домашней выработки изъяла полиция из незаконного оборота на областной сельскохозяйственной ярмарке «Осень-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 сентября сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову провели необходимые мероприятия и выявили факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции домашней выработки. У продавца изъяли четыре литра медовухи и 0,5 литра самогона.

На вопросы полицейских он пояснил, что их он изготовляет в домашних условиях на территории области. Учитывая все эти обстоятельства, можно сделать вывод о ненадлежащем качестве этой продукции, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на ярмарке незаконно продавали красную лососевую икру по цене 250 рублей за банку.

У продавца этой икры не оказалось соответствующих документов, подтверждающих легальность её производства и оборота. Отсутствовала у него и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. В итоге у него изъяли 154 банки икры, которые, по словам продавца, он приобрёл на одном из рынков в Санкт-Петербурге.

В отношении этих двух продавцов составили административные материалы, которые направят в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.