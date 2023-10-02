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Псковские кафе и рестораны поднимают цены

Псковские кафе и рестораны начали повышать стоимость своих блюд. Об этом пишет газета «АиФ – Псков».

Псковские кафе и рестораны поднимают цены. Фото: ПАИ

Ещё летом появились первые заявления от столичных рестораторов о том, что блюда в их заведениях подорожают. В сентябре о росте цен в общепите заговорили и в регионах. Причём повышение стоимости коснётся не только блюд высокой кухни, но и фастфуда, суши и роллов.

Главной причиной называют рост цен на исходные продукты.

Псковские рестораторы в один голос говорят о том, что, кроме как поднять цены, у них не осталось другого выхода. Они отмечают, что вопрос не только в подорожании продуктов, но и в росте тарифов на услуги ЖКХ, цен на оборудование, среднего уровня зарплат в регионе.

«За последние годы цены на всё выросли от 15 до 25 %: и на продукты, и на оборудование, и на коммунальные услуги. Но при этом растут и зарплаты. Если раньше можно было найти повара на 20-25 тысяч рублей в месяц, то сейчас – 25-30 тысяч», – отметил владелец сети кафе и кондитерских Михаил Пасько.

Член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, ресторатор Андрей Филатов обращает внимание на проблемы с персоналом из-за низких зарплат. Он утверждает, что дефицит кадров в псковском общепите сейчас составляет порядка 50 %.

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь.

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