Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На бесплатные курсы по математике приглашают школьников в ПсковГУ

Математическая школа Псковского государственного университета объявляет набор учащихся средних и старших классов на бесплатные курсы по математике. Занятия будут проходить онлайн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Школьников 5-7 классов приглашают на курсы олимпиадной математики. «Преподаватели вуза помогут детям рассмотреть широкий спектр задач. Занятия проходят в онлайн-формате по субботам и четвергам. Программа предусматривает выполнение домашних заданий. Материалы будут доступны в системе дистанционного обучения ПсковГУ, где регистрируются зачисленные в математическую школу», – рассказали в ПсковГУ. 

Учащиеся 8-10 классов могут записаться на углубленные курсы математики. На занятиях будут рассматриваться задачи повышенной сложности, в том числе по темам профильного ЕГЭ по математике, а также задания, вызывающие затруднения даже у подготовленных школьников.

Занятия проходят в онлайн-формате по субботам с 14:00 до 15:30 или с 14:30 до 16:00 (в зависимости от класса).

Данная программа тоже предусматривает выполнение домашних заданий, а материалы останутся доступны в системе дистанционного обучения ПсковГУ.

Подробности о программах можно узнать на сайте школы и на сайте научно-образовательного центра (НОМЦ) «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».

Для зачисления на любую из программ необходимо скачать, заполнить, распечатать и подписать заявление и согласие на обработку персональных данных, а также заполнить регистрационную форму.

Организационное онлайн-собрание для учащихся каждой программы состоится 7 октября. Ссылка для подключения будет выслана на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Контактная информация: e-mail: mathschool@pskgu.ru, телефон: +7 (911) 351-16-49 Оксана Мартынюк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 октября 2023

Отопительный сезон начинается в Пыталовском районе
02 октября 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом Международного конкурса «Старт звезды»
02 октября 2023

О правонарушениях в интернете рассказали сотрудники УМВД псковским студентам
02 октября 2023

Около 100 участников из России и Белоруссии собрал форум «Мы помним» в Пскове
02 октября 2023

Систему горячего водоснабжения отремонтировали в доме на улице Труда в Пскове
02 октября 2023

В Великих Луках начинается отопительный сезон
02 октября 2023

В военкомате Бежаницкого, Новоржевского, Локнянского и Пушкиногорского районов состоялась призывная комиссия
02 октября 2023

Трое участников представят Псковскую область в финале чемпионата «Абилимпикс»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...