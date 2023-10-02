На бесплатные курсы по математике приглашают школьников в ПсковГУ

17:50, 02 октября 2023, ПАИ

Математическая школа Псковского государственного университета объявляет набор учащихся средних и старших классов на бесплатные курсы по математике. Занятия будут проходить онлайн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Школьников 5-7 классов приглашают на курсы олимпиадной математики. «Преподаватели вуза помогут детям рассмотреть широкий спектр задач. Занятия проходят в онлайн-формате по субботам и четвергам. Программа предусматривает выполнение домашних заданий. Материалы будут доступны в системе дистанционного обучения ПсковГУ, где регистрируются зачисленные в математическую школу», – рассказали в ПсковГУ.

Учащиеся 8-10 классов могут записаться на углубленные курсы математики. На занятиях будут рассматриваться задачи повышенной сложности, в том числе по темам профильного ЕГЭ по математике, а также задания, вызывающие затруднения даже у подготовленных школьников.

Занятия проходят в онлайн-формате по субботам с 14:00 до 15:30 или с 14:30 до 16:00 (в зависимости от класса).

Данная программа тоже предусматривает выполнение домашних заданий, а материалы останутся доступны в системе дистанционного обучения ПсковГУ.

Подробности о программах можно узнать на сайте школы и на сайте научно-образовательного центра (НОМЦ) «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».

Для зачисления на любую из программ необходимо скачать, заполнить, распечатать и подписать заявление и согласие на обработку персональных данных, а также заполнить регистрационную форму.

Организационное онлайн-собрание для учащихся каждой программы состоится 7 октября. Ссылка для подключения будет выслана на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Контактная информация: e-mail: mathschool@pskgu.ru, телефон: +7 (911) 351-16-49 Оксана Мартынюк.