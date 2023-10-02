В Великих Луках начинается отопительный сезон

18:14, 02 октября 2023, ПАИ

Отопительный сезон поэтапно начинается в Великих Луках, пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

С 5 октября в соответствии с поданными заявками к теплоснабжению будут подключены школы и дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и учреждения социальной сферы.

Затем, согласно постановлению главы администрации и поданным заявкам, будут организованы работы по подаче тепла в жилые дома, административные и общественные здания.