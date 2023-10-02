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Общество

Очередного псковского подрядчика внесли в список недобросовестных

Псковскую компанию ООО «Внешнеэкономический путь» включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщили ПАИ в региональном управлении ФАС России.

Согласно условиям контракта, ООО «ВЭП» взяло на себя обязательства выборочного капитального ремонта МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа». За время исполнения контракта общество занималось только усилением опалубки фундамента, а основные виды работ даже не начинало.

Кроме того, по условиям контракта ООО «ВЭП» обязалось выполнить работы по устройству инженерных сетей и благоустройству территории фельдшерско-акушерских пунктов для нужд ГБУЗ Псковской области «Псковская межрайонная больница» до 31 августа, однако до сих пор к выполнению работ так и не приступило.

Общество имеет 17 контрактов со статусом «исполнение прекращено», 11 из которых расторгнуты в связи с односторонним отказом от исполнения контракта. На момент вынесения решения общество включено в РНП более пяти раз.

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