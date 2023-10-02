Умер бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков

23:14, 02 октября 2023, ПАИ

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА Николай Булгаков скончался в возрасте 63 лет, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФК.

«Вчера на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В клубе напомнили, что Булгаков играл за ЦСКА с 1980 по 1985 год, приняв участие в общей сложности в 115 матчах. Помимо игр за ЦСКА, футболист также выступал в составе «Кристалла» и «Искры» из Смоленска, «Крыльев Советов» и «Балтики», а в 2001 году начал тренерскую карьеру. Он курировал команду «Оазис» из города Ярцево, а позднее перешёл на работу в клуб «Кристалл».