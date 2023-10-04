Тренировка по гражданской обороне прошла в Псковском горводоканале

07:52, 04 октября 2023, ПАИ

Сотрудники Псковского горводоканала отработали навыки применения средств индивидуальной защиты в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковским рабочим напомнили о правилах использования противогаза в случае чрезвычайной ситуации, а также о порядке действия во время возникновения химической угрозы. Всего сотрудникам предприятия выдано 670 противогазов. Во время тренировки показали три способа их применения.

«В ходе проведения занятия мы продемонстрировали, как работает пункт выдачи средств индивидуальной защиты, показали, из скольких постов и звеньев он состоит. Наши сотрудники прошли регистрацию, затем с них сняли размеры и выдали противогазы. Далее противогазы прошли обработку дезинфицирующими средствами, сборку и подгонку по размерам», — рассказала инженер по гражданской обороне и ЧС горводоканала Юлия Стрелкова.

Также в горводоканале уточнили, что хлор, с помощью которого проводится обеззараживание 65% воды, поступающей в город, сам по себе токсичен. Его утечка опасна для человека. Поэтому и важно отрабатывать алгоритм применения средств индивидуальной защиты. Также сотрудники регулярно тренируют навыки по локализации и ликвидации возможной утечки ядовитого газа.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Сейчас хранилище хлора укомплектовано в минимально необходимых объемах, а на территории цеха очистных сооружений водопровода работает система локального оповещения, позволяющая среагировать оперативно на любое ЧП.

«Если ЧП произойдет, то наши сотрудники знают, как действовать. Такими тренировками мы стремимся к тому, чтобы их навыки были отработаны до автоматизма», — заключила Юлия Стрелкова.