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Культура

Псковский спектакль показали в Москве

Линда Ахметзянова представила спектакль «Говорит Москва» на фестивале Solo в Москве. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина принял участие в XV Международном фестивале моноспектаклей Solo. 2 октября на сцене Театрального центра «На страстном» Линда Ахметзянова представила спектакль «Говорит Москва» (режиссёр Александр Суховский). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Этот спектакль я безумно люблю. В нём интересно существовать, интересно играть. Каждый спектакль проходит по-разному: не существует наигранного, заученного варианта, я действую здесь и сейчас, каждый раз воспринимая все заново, с новой эмоцией. Показ на фестивале прошел замечательно. Конечно, спектакль был другим: новый зал, другое расположение публики, особая атмосфера, интересный зритель. И я чувствовала, что зрители прониклись историей, мы расстались на позитивной ноте. Этот спектакль всегда открывает что-то новое и для зрителя, и для меня самой», – поделилась артистка.

Как отметили в театре, в афише международного фестиваля, который в пятнадцатый раз проходит в Москве, – 17 спектаклей (как лучшие постановки последних театральных сезонов, так и прославленные спектакли, прошедшие проверку временем). География фестиваля охватывает, помимо Пскова, еще 11 городов: Ванадзор (Армения), Сухум (Абхазия), Москву, Тольятти, Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Тюмень и Челябинск.

«Великолепная актерская игра. Уникальный голос актрисы и ее умение передать характеры самых разных людей позволяет нам окунуться в то время и понять внутренний мир ее героини. Браво!» – оставила отзыв зрительница Татьяна Стрельцова. Зрители фестиваля Solo благодарили артистку продолжительными овациями и криками «Браво!».

Напомним, премьера моноспектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы состоялась в мае этого года. Спектакль по пьесе драматурга Юлии Поспеловой поставил молодой режиссёр из Пскова, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021) Александр Суховский. Главную роль исполняет артистка труппы Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

При этом после выступления в Москве труппа направилась не в Псков, а в Санкт-Петербург. 6 октября спектаклем «Лягушки» по роману Мо Яня откроется Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который в этом году проходит под девизом «Взгляд на Восток». Линда Ахметзянова в спектакле также исполняет одну из главных ролей.

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