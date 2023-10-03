Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
Практические мероприятия по организации работы органов управления и служб при проведении экстренной эвакуации населения из зон возможных опасностей прошли в Пыталовском муниципальном округе сегодня, накануне Дня гражданской обороны. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
В ходе проведения практических мероприятий отрабатывались вопросы по:
– организации оповещения населения при угрозе возникновения возможных опасностей;
– организации работы эвакуационных органов на базе сборного эвакуационного пункта в деревне Носово;
– регистрации и учёту эвакуируемого населения на сборном эвакуационном пункте;
– формированию эвакуационных колонн для отправки в безопасные районы;
– организации транспортного, медицинского, продовольственного, материально-технического и иного обеспечения при проведении эвакуационных мероприятий;
– организации взаимодействия органов управления, эвакуационных органов и иных задействованных ведомств и служб муниципального звена при проведении эвакуационных мероприятий.
Особое внимание уделили всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.
После завершения мероприятий подвели итоги. Пыталовский муниципальный округ получил положительную оценку.
Отметим, что накануне Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября, во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне. В каждом субъекте моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Участниками отрабатываются различные задачи в ходе штабной работы и практических действий.
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