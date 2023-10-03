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Общество

Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе

Практические мероприятия по организации работы органов управления и служб при проведении экстренной эвакуации населения из зон возможных опасностей прошли в Пыталовском муниципальном округе сегодня, накануне Дня гражданской обороны. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Тренировку по экстренной эвакуации провели в Пыталовском округе
    Фото: газета «Наша жизнь»

В ходе проведения практических мероприятий отрабатывались вопросы по:

– организации оповещения населения при угрозе возникновения возможных опасностей;

– организации работы эвакуационных органов на базе сборного эвакуационного пункта в деревне Носово;

– регистрации и учёту эвакуируемого населения на сборном эвакуационном пункте;

– формированию эвакуационных колонн для отправки в безопасные районы;

– организации транспортного, медицинского, продовольственного, материально-технического и иного обеспечения при проведении эвакуационных мероприятий;

– организации взаимодействия органов управления, эвакуационных органов и иных задействованных ведомств и служб муниципального звена при проведении эвакуационных мероприятий.

Особое внимание уделили всесторонней оценке обстановки и правильности принятия решений органами управления.

После завершения мероприятий подвели итоги. Пыталовский муниципальный округ получил положительную оценку.

Отметим, что накануне Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября, во всех федеральных органах исполнительной власти и субъектах РФ под руководством МЧС России проводится штабная тренировка по гражданской обороне. В каждом субъекте моделируется наиболее сложная обстановка с учетом рисков чрезвычайных ситуаций. Участниками отрабатываются различные задачи в ходе штабной работы и практических действий.

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