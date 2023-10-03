60-летний мужчина пропал в Великих Луках

22:42, 03 октября 2023, ПАИ

60-летний Александр Цыганков пропал в Великих Луках, сообщается в группе «Поисковый отряд «След» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

23 сентября мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: нормального телосложения, рост примерно 175 сантиметров, седые короткие волосы, усы. Был одет в тёмную рубашку, синие брюки и чёрные кроссовки. Хромает на левую ногу.

Последний раз мужчину видели напротив «Стройсама» у магазина «Леон». Он садился в «Жигули» ВАЗ-2101 жёлтого цвета. По имеющейся информации, позднее от аэропорта он пешком направился в Великие Луки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Цыганкова, просят обратиться по телефону 8 (911) 376-76-76 (поисковый отряд «След») либо в полицию (02).