Студенты Псково-Печерской духовной семинарии встретились с митрополитом Тихоном

23:25, 03 октября 2023, ПАИ

Студенты первого курса Псково-Печерской духовной семинарии встретились с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном вчера, 2 октября. На встрече присутствовал также исполняющий обязанности ректора семинарии иеромонах Андрей (Коротков). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария



Фото: Артемий Бондарев / Псково-Печерская духовная семинария

























Владыка принимал гостей в доме наместника за чаепитием. Студенты задавали множество вопросов о священстве, монашестве, браке, о пастырском служении, об учёбе и студенческой жизни, а митрополит Тихон обстоятельно на всё ответил.

Вот что первокурсники услышали в ответ на вопрос о том, как не впасть в духовный кризис.

«Во-первых, не впасть в духовный кризис нельзя. Это нормальное течение вещей. Всё время пылать верой – такого не будет. Будут сомнения, навеянные какими-то обстоятельствами жизни или умозаключениями, к которым вы придёте. Главное, помните: сохраните веру! Нам не обещано, что полностью всё будет прекрасно и справедливо в нашей жизни. Справедливость и милосердие вообще торжествуют только в Царствии Небесном – земной мир для того, чтобы к этому идти. Со временем вы почувствуете это. Не бойтесь в этом просить у Господа помощи», – сказал митрополит Тихон.

«Смирение происходит от слова «мир». Смирение, которого так ждёт от нас Господь – «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс.50:19) – это состояние, когда мы пребываем в мире с Богом, с самими собой и ближними. Без отдачи всего себя в руки Божии у верующего человека не получится ничего: «Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». Вера будет трещать по швам – прямо болезненно по тебе. А Бог ждёт именно полного доверия! Вот сможем мы увидеть высоту и глубочайшие смыслы такого отношения между собой и Богом – тогда мы придём в то самое состояние смирения, которого от нас ждёт Бог. Старайтесь для начала примириться с ближними, потом в спокойном, мирном состоянии – со своей совестью. Надо извиниться – пошли извинились. Тяжело, конечно, для нашей гордыни, но нужно это сделать», – продолжил владыка.

Митрополит Тихон ответил и на вопрос, как побороть лень в учёбе и духовной жизни.

«Лень и прокрастинация (откладывание на потом того, что ты должен сделать) – это такой злой навык, к которому некоторые из вас привыкли. Преподобный Исаак Сирин говорил: «Худые навыки страшнее бесов». Нам не нужен бес, который будет нас парализовать в деле Божием. Мы уже его в себе выстроили: лень и прокрастинацию. Я помню свою студенческую жизнь. Это казалось даже лихостью: до сессии всё оставляем, а перед сессией догоняем! Привыкаем к лени и откладыванию на последний момент. Особенность вашего возраста в том, что вы закладываете сейчас либо добрые привычки, либо привычки разрушительные. Системно понемножечку учиться – это правильная вещь. Оправдывать себя за такую лихую лень – это значит самого себя обкрадывать сейчас и, во много раз страшнее, в будущем. Два месяца понуждения – и формируется привычка. Но эта дрессировка самого себя в данном случае бесценна. Вам это от Бога не придёт. Есть вещи, которые приходят от Бога. А есть вещи, которые, Бог знает, мы сами должны сделать», – сказал владыка.

Семинаристы поблагодарили митрополита Тихона за возможность слышать мудрые наставления и за вкусное угощение.