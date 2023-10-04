Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности
Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», – говорится в сообщении.
Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.
Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8 (800)-220-0220.
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