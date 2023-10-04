Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

09:17, 04 октября 2023, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8 (800)-220-0220.