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Общество

Врачи смогут назначать пациентам биологически активные добавки

Российские врачи смогут прописывать биологически активные добавки (БАД) в качестве лечения. Такой законопроект аппарата правительства поддержал кабмин, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

В частности, законопроект направлен на ограничение бесконтрольного употребления БАДов гражданами, а также совершенствование порядка их обращения. Предлагается регулировать рынок добавок по аналогии с лекарствами и медизделиями, в отношении которых в 2020 году была введена обязательная маркировка, следует из текста проекта.

Правительство РФ наделят полномочиями по установлению качества как самих биологически активных добавок, так и их компонентов. Также власти смогут определять варианты их регистрации и особенности применения.

Инициатива предоставит врачам право назначать БАДы в качестве лечения – средства при этом должны отвечать требованиям по качеству, установленным законодательством, и быть зарегистрированным по его правилам.

Кроме того, проект запрещает распространение информации, содержащей предложения о розничной торговле биологически активными добавками, в том числе дистанционным способом.

Изменения предлагается внести в ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

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