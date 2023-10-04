День педагога-наставника пройдёт в Пскове

09:38, 04 октября 2023, ПАИ

День педагога-наставника пройдёт в Пскове сегодня, 4 октября, в рамках региональной Большой учительской недели. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Так, в школе № 12 состоится открытый диалог с наставниками Псковского областного института повышения квалификации работников образования и Российским обществом «Знание». Представители сферы образования региона обсудят с 11-классниками выбор профессии.

Кроме того, в институте повышения квалификации работников образования пройдёт мастер-класс для педагогов-наставников от заслуженного учителя России Любови Николаевой.

Отметим, что Большая учительская неделя проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.