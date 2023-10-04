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День педагога-наставника пройдёт в Пскове

День педагога-наставника пройдёт в Пскове сегодня, 4 октября, в рамках региональной Большой учительской недели. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

День педагога – наставника пройдёт в Пскове в рамках Большой учительской недели. Фото: ПАИ

Так, в школе № 12 состоится открытый диалог с наставниками Псковского областного института повышения квалификации работников образования и Российским обществом «Знание». Представители сферы образования региона обсудят с 11-классниками выбор профессии.

Кроме того, в институте повышения квалификации работников образования пройдёт мастер-класс для педагогов-наставников от заслуженного учителя России Любови Николаевой.

Отметим, что Большая учительская неделя проходит по всей России с 2 по 8 октября. В этот период будут подведены итоги профессиональных конкурсов, а также состоятся мероприятия с участием педагогических работников, студентов педвузов и органов государственной власти.

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