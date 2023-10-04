В России впервые за полтора года сократился объем наличных денег в обращении

09:48, 04 октября 2023, ПАИ

Объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года снизился на 21,6 млрд рублей. Сокращение, не обусловленное сезонностью, наблюдается впервые с весны 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

Как сообщает издание, в марте, апреле и мае 2022 года россияне активно пополняли счета и депозиты на фоне резкого повышения ключевой ставки. В январе 2023 года сокращение наличности на руках у населения и бизнеса составило 74,5 млрд рублей, однако такая динамика типична для начала года, отмечает РБК.

По данным ЦБ о денежной массе, за январь - август 2023 года объем наличных денег в обращении в РФ вырос на 1,94 трлн рублей. Как отмечает издание, показатель немного сократился с учетом данных за сентябрь. За весь 2022 год объем наличных в обращении вырос на 2,24 трлн рублей. Рекордный для страны прирост наличных составлял 2,87 трлн рублей в 2020 году, добавляет РБК.