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Происшествия

Дебошир из Плюсского района ответит перед судом за избиение полицейского

39-летний житель Плюсского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 15 июня 2023 года обвиняемый находился в государственном учреждении, где нарушил общественный порядок. В связи с этим одна из сотрудниц учреждения вызвала полицию. В ответ на требования прибывших сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать с ними для дальнейшего разбирательства обвиняемый ударил одного из полицейских ногой по голове.
 
Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал. Следователями собран достаточной объем доказательств виновности мужчины, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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