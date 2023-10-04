Дебошир из Плюсского района ответит перед судом за избиение полицейского

10:07, 04 октября 2023, ПАИ

39-летний житель Плюсского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 15 июня 2023 года обвиняемый находился в государственном учреждении, где нарушил общественный порядок. В связи с этим одна из сотрудниц учреждения вызвала полицию. В ответ на требования прибывших сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать с ними для дальнейшего разбирательства обвиняемый ударил одного из полицейских ногой по голове.



Вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал. Следователями собран достаточной объем доказательств виновности мужчины, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.