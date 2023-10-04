33% псковичей в детстве и юности мечтали о работе учителя

12:48, 04 октября 2023, ПАИ

Каждый третий пскович задумывался о том, чтобы стать учителем: 20% мечтали об этом в детстве, 13% — уже в сознательном возрасте, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о карьере в образовании уже в сознательном возрасте чаще всего мечтали те, кто сейчас работает воспитателями и учителями (46 и 41% соответственно). Они реализовали свою мечту и нашли свое призвание. А вот 29% учителей рассказали, что ни в детстве, ни в юности о работе в школе и не думали, но судьба привела их в педагогику.



В топ-5 профессий, представители которых всерьез размышляли об учительской стезе, менеджеры по персоналу (28%), дизайнеры (25%) и маркетологи (22%).



Реже других в юности мечтали стать учителями аналитики (4%), системные администраторы (6%) и программисты (9%).