Форум литературных музеев начнётся в Пушкинском заповеднике 5 октября

13:28, 04 октября 2023, ПАИ

5-8 октября в Пушкинском заповеднике пройдёт VIII Международный форум литературных музеев «Пушкинская коллекция литературных музеев России. К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина». Такое представительное собрание регион принимает впервые, отметили в пресс-службе музея.

В работе форума примут участие руководители и ведущие сотрудники государственных музеев России – учреждений различного подчинения, от федеральных и региональных до ведомственных, всего более шестидесяти специалистов разного профиля.

Темами презентаций и обсуждений на пленарных заседаниях предстоящего съезда станут, в частности, создание и работа геоинформационного портала «Литературные музеи России» и проект «Покажи музей» по адаптации литературных музеев для работы с глухими и слабослышащими посетителями. В программу форума также включены два круглых стола: «Пушкинские материалы в коллекциях литературных музеев» и «Выставочно-экспозиционные проекты к юбилею А. С. Пушкина». Во время второго из них среди прочих запланировано выступление директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича – презентация передвижной выставки «Пушкинские музеи России».

Кроме того, в рамках форума состоится расширенное заседание учёного совета музея-заповедника «Михайловское», посвящённое Концепции развития учреждения в 2025–2037 годах.