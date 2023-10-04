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Общество

Более 80 километров побережья в Псковской области очистили от мусора

81 километр береговой линии водных объектов Псковской области очистили от мусора за полгода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 80 километров побережья в Псковской области очистили от мусора. Фото: пресс-служба правительства региона

С апреля на территории Псковской области проходят мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». В этом году акция входит в программу федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В экологических субботниках приняли участие две тысячи человек из 23 муниципальных образований области. Среди активистов акции – представители администраций районов, образовательных учреждений и организаций, а также волонтёры.

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