Борис Елкин объяснил, что делать, если тепло в квартире не появится до завтрашнего вечера

14:36, 04 октября 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) предупредил, что тепло не придёт одновременно во все дома Пскова.

Он отметил, что на 150 социальных объектах города батареи уже стали горячими, с 5 октября к отоплению начнут подключать многоквартирные дома.

«Я считаю, что мы это [подключение. – ПАИ] сделали достаточно своевременно, как раз с завтрашнего дня обещают похолодание, поэтому начать сезон с четверга было самым разумным решением. Подключать будем постепенно, начиная с соцобъектов, продолжая многоквартирными домами, но это не значит, что завтра во всех домах будет тепло. Где-то придётся дополнительно развоздушить систему, могут появиться другие вопросы. Если тепло в квартире не появится до завтрашнего вечера, обращайтесь в свою управляющую компанию», – рекомендовал Борис Елкин.