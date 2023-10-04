Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Пскова – о ремонте улицы Яна Фабрициуса: Абы как делать не хочется

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) прокомментировал работы по укладке асфальта на улице Яна Фабрициуса, подчеркнув, что в ремонте «возникли определённые трудности».

Глава Пскова – о ремонте улицы Яна Фабрициуса: Абы как делать не хочется. Фото: ПАИ

«У многих горожан возникают вопросы по Яна Фабрициуса, которая ещё не открыта, хотя мы обещали открыть улицу к началу сентября. Сейчас дорожники начали укладку верхнего слоя, одновременно делаем дополнительные пробы асфальта. Наш приоритет – это качество, абы как делать не хочется. Урегулируем вопросы с качеством, если всё в порядке, тогда продолжим укладку, если нет, то, возможно, придётся переложить участок дороги. Сегодня-завтра мы будем понимать, либо мы продолжаем дальше укладку верхнего слоя, либо надо будет вернуться назад. Может быть, придётся снять часть уже уложенного асфальта. Пока не буду это комментировать, так как результатов проб ещё нет», – пояснил Борис Елкин.

Он также добавил, что в этом году в Пскове «многое сделано» по части ремонтов улиц: заасфальтирован Октябрьский проспект, который должен был ремонтироваться только в 2024 году, до конца года завершится ремонт на Крестовском шоссе, начались работы по укладке асфальта на улице Николая Васильева.

«Мы в принципе себе поставили такую задачу – работать с опережением графика. Перечисленные объекты – это объекты следующего года, но уже в этом они практически готовы. Вот и Юбилейную планировали сделать только в следующем году, а кусочек сделали уже в этом. Следующий участок от Коммунальной до Кузбасской Дивизии сделаем в 2024-м, хотя это вообще объект 2025 года. Работая наперёд, мы имеем возможность привлечь дополнительные средства. Если покажем высокую интенсивность работы, проще будет привлекать допсредства из федерального бюджета», – пояснил глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 октября 2023

Поэтический сборник «Святогорский соловей» передали в пушкиногорскую библиотеку 
04 октября 2023

В Дновском районе в этом году обновят более 19 км трассы
04 октября 2023

ПсковГУ и Псково-Печерская семинария подписали соглашение
04 октября 2023

Виртуальный тур на велосипеде представит Псковская область на выставке «Россия» в Москве
04 октября 2023

Псковские следователи помогли приюту для животных
04 октября 2023

Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!»
04 октября 2023

Два фонтана отремонтируют в Великих Луках
04 октября 2023

Учитель из Великих Лук – о конкурсе «Лучшая педагогическая династия»: Прежде всего это делается ради семьи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...