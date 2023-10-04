Глава Пскова – о ремонте улицы Яна Фабрициуса: Абы как делать не хочется

14:58, 04 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) прокомментировал работы по укладке асфальта на улице Яна Фабрициуса, подчеркнув, что в ремонте «возникли определённые трудности».

«У многих горожан возникают вопросы по Яна Фабрициуса, которая ещё не открыта, хотя мы обещали открыть улицу к началу сентября. Сейчас дорожники начали укладку верхнего слоя, одновременно делаем дополнительные пробы асфальта. Наш приоритет – это качество, абы как делать не хочется. Урегулируем вопросы с качеством, если всё в порядке, тогда продолжим укладку, если нет, то, возможно, придётся переложить участок дороги. Сегодня-завтра мы будем понимать, либо мы продолжаем дальше укладку верхнего слоя, либо надо будет вернуться назад. Может быть, придётся снять часть уже уложенного асфальта. Пока не буду это комментировать, так как результатов проб ещё нет», – пояснил Борис Елкин.

Он также добавил, что в этом году в Пскове «многое сделано» по части ремонтов улиц: заасфальтирован Октябрьский проспект, который должен был ремонтироваться только в 2024 году, до конца года завершится ремонт на Крестовском шоссе, начались работы по укладке асфальта на улице Николая Васильева.

«Мы в принципе себе поставили такую задачу – работать с опережением графика. Перечисленные объекты – это объекты следующего года, но уже в этом они практически готовы. Вот и Юбилейную планировали сделать только в следующем году, а кусочек сделали уже в этом. Следующий участок от Коммунальной до Кузбасской Дивизии сделаем в 2024-м, хотя это вообще объект 2025 года. Работая наперёд, мы имеем возможность привлечь дополнительные средства. Если покажем высокую интенсивность работы, проще будет привлекать допсредства из федерального бюджета», – пояснил глава Пскова.