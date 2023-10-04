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Общество

Порядка 40 квартир планируют закупить для псковских детей-сирот – Борис Елкин

Порядка 40 квартир планируют закупить для псковских детей-сирот. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. 

Фото: ПАИ. На фото глава Пскова Борис Елкин

«В этом году рекордное число квартир. Мы уже вручили десять квартир и где-то 30 с лишним или даже под 40 квартир ещё закупим», – сказал он.

Борис Елкин также отметил, что в этом году в новые квартиры переехало уже десять человек. «Сейчас у нас достраиваются ещё два дома, в которых тоже куплены квартиры для сирот. Дома должны ввести в эксплуатацию к концу года. Также достраиваются пять домов в Любятово, которые мы тоже строим для детей-сирот. Они уже имеют финишный вид. Завершить все работы планируется до конца года», – добавил он.

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