Артур Мурадян – о доступности зимних туров для россиян: Портфолио зимнего сезона будет обширным

18:43, 04 октября 2023, ПАИ

О доступных россиянам зимой туристических направлениях рассказал «АиФ-Псков» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, в некоторых летних направлениях туристы ещё продолжат ездить где-то до начала ноябрьских праздников. Затем те сменяться традиционно зимними пляжными направлениями.

«Лидером здесь будут Арабские Эмираты и Таиланд. К ним добавляются Шри-Ланка и Гоа. В этом сезоне, я думаю, своё слово ещё скажет Куба как пляжное направление, куда ряд перевозчиков увеличил частоту полётов», – рассказал Артур Мурадян.

Для состоятельной части населения увеличится количество прямых рейсов на Мальдивы и Сейшелы. Также в ближайшее время откроется прямой перелёт на Маврикий.

«Традиционно будет Египет и весь Ближний Восток, с которыми сейчас нас тоже связывает прямая перевозка. Поэтому можно сказать, что портфолио текущего зимнего сезона будет обширным», – подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России.