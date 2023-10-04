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Артур Мурадян – о доступности зимних туров для россиян: Портфолио зимнего сезона будет обширным

О доступных россиянам зимой туристических направлениях рассказал «АиФ-Псков» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Артур Мурадян – о доступности зимних туров для россиян: «Портфолио зимнего сезона будет обширным». Фото: ПАИ

По его словам, в некоторых летних направлениях туристы ещё продолжат ездить где-то до начала ноябрьских праздников. Затем те сменяться традиционно зимними пляжными направлениями.

«Лидером здесь будут Арабские Эмираты и Таиланд. К ним добавляются Шри-Ланка и Гоа. В этом сезоне, я думаю, своё слово ещё скажет Куба как пляжное направление, куда ряд перевозчиков увеличил частоту полётов», – рассказал Артур Мурадян.

Для состоятельной части населения увеличится количество прямых рейсов на Мальдивы и Сейшелы. Также в ближайшее время откроется прямой перелёт на Маврикий.

«Традиционно будет Египет и весь Ближний Восток, с которыми сейчас нас тоже связывает прямая перевозка. Поэтому можно сказать, что портфолио текущего зимнего сезона будет обширным», – подчеркнул вице-президент Ассоциации туроператоров России.

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