Псковские следователи помогли приюту для животных

17:14, 04 октября 2023, ПАИ

В Международный день защиты животных следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области посетили приют для бездомных животных «Лесопилка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Приют «Лесопилка» является одним из самых первых приютов для бездомных животных в Псковской области, его волонтеры занимаются лечением животных, поиском им дома, то есть выполняют важную функцию по решению проблемы бродячих животных на территории города Пскова и его окрестностей. Благодаря труду зоозащитников этого и других приютов в Псковской области практически отсутствуют случаи нападения на людей сбившихся в стаи бродячих собак.

Следователи передали для обитателей приюта подарки, а также пообщались со всеми животными, которым так необходимы человеческие тепло и забота.