Псковичей просят не ходить в ГИБДД из-за сбоя
В МВД России ведутся работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране.
В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.
МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.
Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента».
Виртуальный тур на велосипеде представит Псковская область на выставке «Россия» в Москве
Великолучане победили в двух номинациях военно-патриотической игры «Наша сила – в единстве!»