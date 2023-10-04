Псковичей просят не ходить в ГИБДД из-за сбоя

16:59, 04 октября 2023, ПАИ

В МВД России ведутся работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране.

В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств.

МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента».