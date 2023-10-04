Псковичи через областной центр добровольчества могут помочь участникам СВО и населению новых регионов

17:12, 04 октября 2023, ПАИ

Псковичи могут внести добровольное пожертвование для приобретения гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным из Псковской области, а также для поддержки гражданского населения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Денежные отчисления можно перевести по реквизитам на официальный расчетный счет Ресурсного центра добровольчества Псковской области. Эта официально зарегистрированная организация осуществляет сбор и доставку гуманитарной помощи для местного населения, а также участников СВО. Работа осуществляется в том числе и по официальным заявкам командования воинских частей Псковской области, направленным в адрес правительства региона.

Дополнительную информацию об актуальных сборах гумпомощи можно узнать в официальных группах Ресурсного центра: https://vk.com/dobro_60, https://t.me/dobro_60.

Перевести денежные отчисления можно по этим реквизитам (с пометкой «благотворительное пожертвование», по возможности с указанием на какую в/ч, полк или гражданскому населению).