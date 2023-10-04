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Общество

Строительство фонтана на Четырёх углах должны завершить к концу ноября

Строительство пешеходного фонтана в сквере 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове подрядчик должен завершить к концу ноября. Об этом сообщил глава города Борис Ёлкин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3) в Пскове.

На такой стадии строительства был фонтан 7 сентября 2023 года. Фото: ПАИ

«Понравится или не понравится псковичам фонтан, мы увидим после реализации проекта. К концу ноября подрядчик должен закончить строительство фонтана. В целом обычно фонтаны работают с мая по конец сентября. Хочется отметить, что опыт реализации такого фонтана есть в других субъектах, и он успешный. Мне кажется, что это хороший проект, тем более что он будет мультимедийный и с музыкой. Если погода позволит, то в этом году ещё нужно будет переложить плитку у фонтана, если нет, то уже в следующем», – подчеркнул Борис Ёлкин.   

Напомним, что концепцию фонтана определили жители Псковской области путём голосования на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «ВКонтакте».

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