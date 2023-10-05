Суд обязал администрацию Гдова оборудовать места для выгула животных

09:39, 05 октября 2023, ПАИ

Суд обязал администрацию Гдова определить и оборудовать специально отведенные места для выгула домашних животных, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Ранее прокурорская проверка обнаружила, что места для выгула животных в Гдове не определены и не оборудованы контейнерами для сбора экскрементов животных и табличками.



Поскольку невыполнение требований законодательства об ответственном обращении с животными, санитарно-эпидемиологического законодательства затрагивает права и законные интересы неопределенного круга лиц, прокуратура района подала иск в Гдовский районный суд.



Суд удовлетворил в полном объеме заявленные исковые требования.