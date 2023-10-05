Выставка «Псково‑Печерский монастырь – 550 лет» проходит в Петербурге

11:30, 05 октября 2023, ПАИ

Выставка «Псково-Печерский монастырь – 550 лет» проходит в библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.

Выставку открывают «Описание Псково-Печерского первоклассного монастыря» (Дерпт, 1832) митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова) и «Псково-Печерский монастырь» (2‑е изд., Новгород, 1864) ректора Псковской духовной семинарии и настоятеля Псково-Печерского монастыря Аполлоса (Беляева), а также две брошюры «Выписка из повести о Псково-Печерском монастыре» (Псков, 1881).

Посетителей и паломников обители обращают на себя внимание описание поездки графа Сергея Шереметева «Псково-Печерский монастырь» (Санкт-Петербург, 1895) и воспоминания Е. Вороновой «Поездка в Псково-Печерский монастырь» в журнале «Душеполезное чтение» № 6, 1899 г.

Экспонируются буклет‑путеводитель для посетителей Печерского монастыря Ю. Новоселова и Г. Берса «Псково-Печерский монастырь» (Рига, б.г.), монография А.Б. Никанорова «Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря» (Санкт-Петербург, 2000), собрание воспоминаний насельников обители «В Псково-Печерском монастыре» (Москва, 2001), а также некоторые другие монографии и художественные альбомы.

Выставку также дополняют редкие, ранее не публиковавшиеся фотографии Псково-Печерского монастыря 1930-1932 годов.