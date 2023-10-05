Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка «Псково‑Печерский монастырь – 550 лет» проходит в Петербурге

Выставка «Псково-Печерский монастырь – 550 лет» проходит в библиотеке Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псково-Печерского монастыря.

Выставка «Псково‑Печерский монастырь – 550 лет» проходит в Санкт-Петербурге. Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Печерского монастыря

Выставку открывают «Описание Псково-Печерского первоклассного монастыря» (Дерпт, 1832) митрополита Киевского и Галицкого Евгения (Болховитинова) и «Псково-Печерский монастырь» (2‑е изд., Новгород, 1864) ректора Псковской духовной семинарии и настоятеля Псково-Печерского монастыря Аполлоса (Беляева), а также две брошюры «Выписка из повести о Псково-Печерском монастыре» (Псков, 1881).

Посетителей и паломников обители обращают на себя внимание описание поездки графа Сергея Шереметева «Псково-Печерский монастырь» (Санкт-Петербург, 1895) и воспоминания Е. Вороновой «Поездка в Псково-Печерский монастырь» в журнале «Душеполезное чтение» № 6, 1899 г.

Экспонируются буклет‑путеводитель для посетителей Печерского монастыря Ю. Новоселова и Г. Берса «Псково-Печерский монастырь» (Рига, б.г.), монография А.Б. Никанорова «Колокола и колокольные звоны Псково-Печерского монастыря» (Санкт-Петербург, 2000), собрание воспоминаний насельников обители «В Псково-Печерском монастыре» (Москва, 2001), а также некоторые другие монографии и художественные альбомы.

Выставку также дополняют редкие, ранее не публиковавшиеся фотографии Псково-Печерского монастыря 1930-1932 годов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 октября 2023

Разработанный учёными ПсковГУ прибор установят на реке Великой
05 октября 2023

Не обустроивший тротуары в Псковском районе подрядчик заплатит штраф
05 октября 2023

В России упростят взыскание долгов с граждан за услуги ЖКХ
05 октября 2023

Сотрудник ПсковГУ стал доктором педагогических наук
05 октября 2023

Выставка «Псково‑Печерский монастырь – 550 лет» проходит в Петербурге
05 октября 2023

Фонд Постниковых откроют в древлехранилище псковского музея
05 октября 2023

Псковский регионологический журнал вошёл в список ВАК при Минобрнауки
05 октября 2023

Более 130 проектов представят на окружном этапе всероссийской премии «Маршрут года» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...