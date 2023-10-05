Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» планируют провести в ПсковГУ

15:41, 05 октября 2023, ПАИ

Российско-белорусский форум «Мосты дружбы» планируют провести в ПсковГУ. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы хотим провести российско-белорусский форум «Мосты дружбы». Будем обсуждать ровно два вопроса – стратегию молодёжной политики Союзного государства и различные проекты Белоруссии и Российской Федерации», – отметила Наталья Ильина.

Кроме того, ректор напомнила, что вуз стал частью консорциума «Российско-белорусский университетский союз «Вместе». «Мы сейчас присутствуем в каждом регионе Белоруссии, а теперь наша задача - физически туда приехать. В каждом университете каждого региона Белоруссии мы откроем центр ПсковГУ этого консорциума и примем на работу советника или начальника управления по международной связи к нам в штат ПсковГУ, чтобы сделать это покрытие ещё и физическим», – заключила Наталья Ильина.