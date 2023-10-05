Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выдра Бухля пропала из псковского «Птичьего дворика»

Выдра Бухля пропала с подворья «Птичий дворик» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». 

Фото: группа подворья «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

«Она не умеет сама добывать пищу и может выйти к людям. Вот бы дачники, что живут рядом, увидели эту новость», – выразили надежду сотрудники подворья.

Пропажу выдры обнаружили ещё утром. «Может, она налопалась карасей из пруда и спит. А может, убежала. Она очень много ест и если убежала, то уже голодная. В общем, беспокоимся, ищем и ждём», – отметили в организации и добавили, что выдру можно покормить мясом или рыбой.

Псковичам также посоветовали не пытаться поймать животное самостоятельно, если она была замечена рядом с подворьем, а сразу позвонить по номерам: Геннадий – 8 (911) 367-07-46 или Оксана – 8 (921) 211-20-96. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 октября 2023

2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений
05 октября 2023

Игорь Иванов: Современный педагог формирует ценности и мировоззрение молодёжи
05 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Автомобили для «Дружины»
05 октября 2023

Выдра Бухля пропала из псковского «Птичьего дворика»
05 октября 2023

Сотрудников ОМОН «Кром» наградили в Пскове
05 октября 2023

Почти 100% псковичей помнят имя первого учителя – опрос
05 октября 2023

В Пскове подведены итоги бизнес-акселератора Lady007
05 октября 2023

Владимир Путин наградил актёра Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...