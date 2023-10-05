Выдра Бухля пропала из псковского «Птичьего дворика»

16:26, 05 октября 2023, ПАИ

Выдра Бухля пропала с подворья «Птичий дворик» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Она не умеет сама добывать пищу и может выйти к людям. Вот бы дачники, что живут рядом, увидели эту новость», – выразили надежду сотрудники подворья.

Пропажу выдры обнаружили ещё утром. «Может, она налопалась карасей из пруда и спит. А может, убежала. Она очень много ест и если убежала, то уже голодная. В общем, беспокоимся, ищем и ждём», – отметили в организации и добавили, что выдру можно покормить мясом или рыбой.

Псковичам также посоветовали не пытаться поймать животное самостоятельно, если она была замечена рядом с подворьем, а сразу позвонить по номерам: Геннадий – 8 (911) 367-07-46 или Оксана – 8 (921) 211-20-96.