Лишь 20% трудоустроенных жителей Псковской области переживают из-за увольнения

09:20, 06 октября 2023, ПАИ

Лишь 20% трудоустроенных жителей Псковской области полагают, что они находятся под угрозой увольнения с нынешнего места по инициативе работодателя. Таковы данные опроса hh.ru.

По сравнению с началом года доля таких людей уменьшилась на 7%, в первом квартале 2023 года боялись попасть под сокращение или увольнение 27% местных респондентов. Также для сравнения: в целом по России подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных.

В разрезе профессий чаще других опасаются за стабильность своего рабочего места и чувствуют, что могут быть уволены, представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Юристы» (25%), эйчары (23%) и работники розничной торговли (23%).

С другой стороны, 69% трудоустроенных респондентов из Псковской области считают, что у текущего работодателя нет планов по их увольнению или сокращению – и ощущают себя достаточно стабильно на нынешней работе (что, впрочем, не мешает этим респондентам рассматривать вакансии и задумываться о смене компании). По сравнению с началом года доля таких уверенных в себе работников выросла на 3%. По России в целом доля таких уверенных соискателей составила 73%.

Как правило, наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Добыча сырья» (94% работников этой сферы максимально уверены в стабильности своей компании). Также 80% работников сферы образования, 78% представителей сферы строительства и недвижимости, 77% работников производственных профессий, а также 76% транспортников и логистов.