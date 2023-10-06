Женсовет Псковского филиала Университета ФСИН организовал для курсанток лекцию о репродуктивном здоровье

08:46, 06 октября 2023, ПАИ

Женсовет Псковского филиала Университета ФСИН организовал для курсанток лекцию о репродуктивном здоровье. На встречу пришли сотрудники областного центра медицинской профилактики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Репродуктивное здоровье человека – это его ответственность и обязанность перед собой и обществом. Молодые девушки – будущие матери, они должны об этом помнить и тщательно следить за своим здоровьем», – отметила начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова, которая является председателем женского совета Псковского филиала Университета ФСИН России.

Первое занятие с девушками провела заместитель главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Марина Заходнова.

Занятия с обучающимися Псковского филиала университета, посвященные здоровому образу жизни, будут проходить в течение двух месяцев и не только с девушками-курсантами, но и с юношами.