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Общество

Трёх сотрудников локомотивного депо осудили за кражу более полутонны топлива в Великолукском районе

Трёх сотрудников локомотивного депо осудили за кражу более полутонны дизельного топлива в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Трёх сотрудников локомотивного депо осудили за кражу более полутонны топлива в Великолукском районе. Фото: ПАИ

Великолукский районный суд установил, что 14 июня текущего года три работника эксплуатационного локомотивного депо пытались слить 542 килограмма 800 граммов дизельного топлива из двух секций тепловоза. Причиненный ими ОАО «РЖД» ущерб мог составить 23 959 рублей 19 копеек.

В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ, данных о личности подсудимых, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, приговором суда каждому мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

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