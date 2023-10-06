Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский спектакль откроет международный театральный фестиваль в Петербурге

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Лягушки» откроет ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. В состав гастрольной группы вошли 55 сотрудников театра, артисты и техническая группа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Псковский спектакль откроет международный театральный фестиваль в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

«Лягушки» – новый спектакль Псковского театра драмы. Премьера эпической драмы по роману современного китайского писателя Мо Яня состоялась весной этого года. Пушкинский театр первым в стране поставил спектакль по одному из главных произведений Мо Яня, лауреата Нобелевской премии, живого классика китайской литературы. Спектакль «Лягушки» даст старт программе фестиваля «Балтийский дом», который в этом году проходит под девизом «Взгляд на Восток».

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссером в Пскове выступил Никита Кобелев, с нынешнего творческого сезона – главный режиссер Александринского театра. Художник спектакля – Нана Абдрашитова.

Показ спектакля пройдет сегодня, 6 октября, на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» перед восемьюстами зрителями.

«Я считаю фестиваль «Балтийский дом» одним из лучших театральных фестивалей страны. Это серьезный фестиваль с богатой историей и традициями. То, что наш спектакль его открывает, – почетно и ответственно. Это очень важное осеннее событие в жизни нашего театра», – подчеркнул художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Отметим, что в программе 33-го фестиваля «Балтийский дом», который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, будет также представлен современный индийский театр. Свой взгляд на восточную литературу продемонстрирует и Московский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. В разделе «Эпический и ритуальный театр» заявлены национальные театры из Калмыкии, Бурятии и Якутии, а также будут показаны студенческие спектакли ведущих творческих вузов России.

В фестивале «Балтийский дом» псковская труппа участвует не впервые: в прошлом году спектакль Антона Федорова «Морфий» завоевал высшую награду фестиваля – приз зрительских симпатий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 октября 2023

Отопительный сезон стартовал в Пыталовском районе
06 октября 2023

Более 50 деревьев высадили островичи в честь воссоединения новых регионов с Россией
06 октября 2023

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»
06 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Открытие окружного этапа премии Russian Event Awards в Пскове
06 октября 2023

Три крыши и два фасада многоквартирных домов капитально отремонтировали в Великих Луках
06 октября 2023

Профпробы для школьников начались в Псковской области
06 октября 2023

Детская театральная студия открылась в «Михайловском»
06 октября 2023

230 населённых пунктов в Псковской области остались без света из-за сильного ветра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...