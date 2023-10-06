Псковский спектакль откроет международный театральный фестиваль в Петербурге

10:57, 06 октября 2023, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Лягушки» откроет ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. В состав гастрольной группы вошли 55 сотрудников театра, артисты и техническая группа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Лягушки» – новый спектакль Псковского театра драмы. Премьера эпической драмы по роману современного китайского писателя Мо Яня состоялась весной этого года. Пушкинский театр первым в стране поставил спектакль по одному из главных произведений Мо Яня, лауреата Нобелевской премии, живого классика китайской литературы. Спектакль «Лягушки» даст старт программе фестиваля «Балтийский дом», который в этом году проходит под девизом «Взгляд на Восток».

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссером в Пскове выступил Никита Кобелев, с нынешнего творческого сезона – главный режиссер Александринского театра. Художник спектакля – Нана Абдрашитова.

Показ спектакля пройдет сегодня, 6 октября, на большой сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» перед восемьюстами зрителями.

«Я считаю фестиваль «Балтийский дом» одним из лучших театральных фестивалей страны. Это серьезный фестиваль с богатой историей и традициями. То, что наш спектакль его открывает, – почетно и ответственно. Это очень важное осеннее событие в жизни нашего театра», – подчеркнул художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Отметим, что в программе 33-го фестиваля «Балтийский дом», который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге, будет также представлен современный индийский театр. Свой взгляд на восточную литературу продемонстрирует и Московский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. В разделе «Эпический и ритуальный театр» заявлены национальные театры из Калмыкии, Бурятии и Якутии, а также будут показаны студенческие спектакли ведущих творческих вузов России.

В фестивале «Балтийский дом» псковская труппа участвует не впервые: в прошлом году спектакль Антона Федорова «Морфий» завоевал высшую награду фестиваля – приз зрительских симпатий.