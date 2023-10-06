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Телетромболизис впервые применили в Псковской области

Телетромболизис впервые применили врачи в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В ночь с 13 на 14 сентября в Островскую межрайонную больницу поступила 35-летняя пациентка с жалобами на отсутствие движения в левых конечностях. После осмотра и проведения компьютерной томографии женщине поставили диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу с левосторонним гемипарезом. 

Врачи первичного сосудистого отделения неврологического профиля совместно с медиками регионального сосудистого центра Псковской областной клинической больницы приняли решение провести телетромболизис. «Так как у коллег больший опыт лечения данной патологии, было принято решение сделать данную манипуляцию по видео-конференц-связи под их контролем. Тромболизис – введение лекарственного препарата с применением ферментных фибринолитических средств, что позволяет восстановить кровоток в сосуде за счёт растворения тромба внутри сосудистого русла», – пояснили медики.

В итоге операция была проведена успешно: пациентка прошла 12-дневный курс терапии, после чего её выписали из стационара для продолжения амбулаторного лечения. 

«Благодаря командной работе неврологов первичного сосудистого отделения Островской больницы и регионального сосудистого центра Псковской областной больницы пациентка избежала тяжелых последствий в виде инвалидности», – отметили врачи.

Неврологи порекомендовали псковичам не игнорировать симптомы неврологического характера, так как инсульт возможен не только в пожилом возрасте. «Обязательно своевременно обращаться в медицинское учреждение за помощью. А в целях профилактики различных заболеваний проходить диспансеризацию. Своевременное обращение в медицинское учреждение даёт возможность применения современных технологий в лечении», – подчеркнули медики.

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